Αθλητικά

Nτέρμπι για την πρόκριση στα Κύπελλα Ελλάδας και Ιταλίας

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, Ίντερ-Νάπολι και Μίλαν-Γιουβέντους με περισσότερες από 200 στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα.

Το ντέρμπι, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ξεχωρίζει στην προημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το προβάδισμα για την πρόκριση με τη νίκη του 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή. Στον αγώνα πρωταθλήματος, που έγινε πρόσφατα στο ΟΑΚΑ, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0. Το ντέρμπι του κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί αύριο, στις 20:00, στο ΟΑΚΑ.

Για την προημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδας θα γίνουν δύο ακόμα παιχνίδια. Αύριο, στις 18:00, στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Λαμία και την Πέμπτη, στις 19:00, στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει τον Άρη. Οι πρώτοι αγώνες έληξαν ισόπαλοι με 0-0.

Ντέρμπι για την πρόκριση περιλαμβάνει και το πρόγραμμα του κυπέλλου Ιταλίας. Οι πρώτοι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στο Μιλάνο. Αύριο (21:45) θα αναμετρηθούν η Ίντερ με τη Νάπολι και την Πέμπτη (21:45) η Μίλαν με τη Γιουβέντους.

Ποντάρισμα στα γκολ, τους σκόρερ, τα κόρνερ, την πρόκριση

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 στοιχηματικές επιλογές για τους αγώνες των κυπέλλων Ελλάδας και Ιταλίας.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στο λεπτό του πρώτου και του τελευταίου γκολ, τον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση, τη διαφορά νίκης, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τα μονά/ζυγά γκολ, τα πολλαπλά σκορ, τη νίκη με μηδέν παθητικό, τα συνολικά κόρνερ.

Κάνεις cash-out όπου κι αν βρίσκεσαι και πληρώνεσαι στο πρακτορείο

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα στους αγώνες των κυπέλλων Ελλάδας και Ιταλίας και σε όλα τα παιχνίδια, με την ανανεωμένη εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.