Πολιτική

Μεταναστευτικό: Κόντρα στην Βουλή για ΠΝΠ και επιτάξεις

Σφοδρή αντιπαράθεση για την δρομολόγηση των κέντρων κλειστού τύπου στα νησιά.

Πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης κυβέρνησης - αντιπολίτευσης προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να επιτάξει εκτάσεις σε νησιά του Αιγαίου που δέχονται προσφυγικές ροές προκειμένου να δημιουργηθούν δομές φιλοξενίας σε όσους ζητούν άσυλο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επιτέθηκε με δριμύτητα στην κυβέρνηση για τον τρόπο που νομοθετεί, υποστηρίζοντας πως δεν είναι δυνατόν η Βουλή να λειτουργεί και η κυβέρνηση να νομοθετεί με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ). "Φοβάστε ότι σε ονομαστική ψηφοφορία οι βουλευτές της ΝΔ από τα νησιά δεν θα το ψηφίσουν, φοβάστε τον διάλογο στη Βουλή”, είπε, καλώντας προεδρείο να πάρει θέση.

"Η ΠΝΠ θα έρθει κάποια στιγμή στη Βουλή θα κάνετε αίτημα ονομαστικής και θα δείτε το αποτέλεσμα”, παρενέβη ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, λέγοντας μάλιστα, ότι και πριν από 5 χρόνια που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθετούσε με ΠΝΠ.

Αναιμικό χαρακτήρισε τον κυβερνητικό λόγο στο θέμα του μεταναστευτικού- προσφυγικού, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος.