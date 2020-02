Κοινωνία

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της Βαλεντίν

Νέα τροπή στην μυστηριώδη εξαφάνιση της 7χρονης. Στην ΓΑΔΑ πάλι για κατάθεση ο πατέρας. Τι ψάχνουν οι αστυνομικοί.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 7χρονης Βαλεντίν, η οποία εξαφανίστηκε από το Παγκράτι, στις 23 Δεκεμβρίου 2019.

Ο πατέρας της 7χρονης οδηγήθηκε ξανά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά για την εμφάνισή του στο αεροδρόμιο μία μέρα μετά την εξαφάνιση της μικρής και ξανά μετά από τρεις μέρες.

Στο "μικροσκόπιο" έχει μπει και δήλωση που έκανε ο ίδιος την περασμένη Παρασκευή, στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο οποίος υποστήριξε πως τον είχαν πλησιάσει δύο φορές ΜΚΟ και του ζήτησαν να δώσει το παιδί για υιοθεσία.

Επίσης, πειστικές απαντήσεις δεν έχουν δοθεί από τον πατέρα στο ερώτημα γιατί είχε πάει στη Γαλλία λίγους μήνες πριν από την εξαφάνιση της μικρής. Επιπλέον δεν έχει αποκαλύψει ακόμα την ταυτότητα των ανθρώπων με τους οποίους επικοινωνούσε στο αεροδρόμιο και στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν διαπιστώσει κενά στις καταθέσεις του πατέρα.

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η επανεξέτασή του με συμπληρωματική κατάθεση. Ωστόσο, φαίνεται ότι μέχρι στιγμής οι απαντήσεις εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. Ήδη, πάντως, έχει κινηθεί η διαδικασία συνδρομής των γαλλικών αρχών στις έρευνες ώστε να διαπιστωθούν οι κάτοχοι των γαλλικών τηλεφωνικών αριθμών με τους οποίους επικοινωνούσε ο πατέρας της Βαλεντίν στο αεροδρόμιο.

Στην ανακοίνωσή του, το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει:

«Στις 23/12/2019, στις 16:00, εξαφανίστηκε από το Παγκράτι Αττικής η Valentine Ablavykaka, 7 ετών, με καταγωγή από το Κονγκό. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα, 25.12.2019, απογευματινές ώρες και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Η Valentine Ablavykaka έχει μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, ύψος 1.30 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μπλε παντελόνι, μπορντό πουλόβερ και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας».