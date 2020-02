Πολιτισμός

Κώστας Βουτσάς: τι λέει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση του

Στην πρώτη επίσημη ενημέρωση προέβησαν οι γιατροί, μετά από σχετική έγκριση των μελών της οικογένειας του ηθοποιού.

Στην πρώτη επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Κώστα Βουτσά προέβη την Τρίτη το Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ", μετά προφανώς και απο την σχετική έγκριση των μελών της οικογένειας του αγαπημένου ηθοποιού, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν ζητήσει να μην δίνονται πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας του καλλιτέχνη, ο οποίος νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μιλώντας την Δευτέρα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η σύζυγος του Κώστα Βουτσά, Αλίκη Κατσαβού, είχε εμφανιστεί συγκρατημένα αισιοόδοξη, ενώ αναφέρθηκε στην πολύμηνη μάχη του ηθοποιού με μια λοίμωξη του αναπνευστικού.

Στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το «ΑΤΤΙΚΟΝ» αναφέρεται:

«Ο κ. Κώστας Βουτσάς διακομίσθηκε επειγόντως στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και εισήχθη στην Καρδιολογική Μονάδα, με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού και επιβάρυνσης της καρδιακής και αναπνευστικής του λειτουργίας.

Ο ασθενής διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε το ίδιο βράδυ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να παραμένει σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, με παράλληλη αντιμετώπιση όλων των συνοδών ιατρικών του προβλημάτων».