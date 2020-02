Τοπικά Νέα

Φλαμίνγκο έκαναν... στάση στο Ναύπλιο (εικόνες)

Οι πρώτες αφίξεις φλαμίνγκο δημιουργούν εικόνες μοναδικής ομορφιάς.

Τέσσερα ενήλικα φλαμίνγκο εμφανίστηκαν στον Υδροβιότοπο Ναυπλίου – Νέας Κίου στην Αργολίδα, δημιουργώντας εικόνες μοναδικής ομορφιάς.

Τα πανέμορφα πτηνά ήρθαν στον Υδροβιότοπο για «ξεκούραση» και μάγεψαν όσους τα αντιλήφθηκαν. Το μεγάλο φλαμίνγκο ή κοινώς κοινό φοινικόπτερο ή φοινικόπτερος ρόδινος είναι ένα μεγάλο είδος φλαμίνγκο που απαντά και στον ελλαδικό χώρο.

Ζει στους υγρότοπους των παράκτιων χωρών της Μεσογείου, την Αφρική, την Ινδική υποήπειρο και την Μέση Ανατολή. Η επιστημονική του ονομασία είναι Phoenicopterus roseus και δεν περιλαμβάνει υποείδη.

Το φτέρωμα στα ενήλικα άτομα είναι λευκό, όμως πολλές φορές γίνεται ρόδινο, λόγω της χρωστικής ουσίας που παίρνει από την τροφή του καταναλώνοντας μικροσκοπικές γαρίδες τις οποίες αναζητούν στα ρηχά νερά των υγροτόπων.

Σε διεθνές επίπεδο, το μεγάλο φλαμίνγκο δεν απειλείται προς το παρόν.Η αυστηρή προστασία του στις περιοχές της Μεσογείου έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του πληθυσμού του και στη δημιουργία αποικιών. Παρά τις απόπειρες, δεν υπάρχει ακόμα σταθερή αποικία σε Ελλάδα και Κύπρο, παρότι απαντά κατά χιλιάδες σε ορισμένους παράκτιους υγρότοπους.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr