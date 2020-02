Κοινωνία

Πάτρα: χειροπέδες στην μητέρα του νεκρού βρέφους

Το μωρό ήταν τυλιγμένο με κουβέρτα και είχε αλλοιωμένα χαρακτηριστικά. Σοκαρισμένοι οι διασώστες.

Στο κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών κρατείται η 26χρονη μητέρα του βρέφους που βρέθηκε νεκρό, το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της πλαζ, στην Αγυιά της Πάτρας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο συνήγορος υπεράσπισης της 26χρονης, Γιάννης Αποστολόπουλος, μετά τον σχηματισμό δικογραφίας εναντίον της, θα οδηγηθεί την Πέμπτη στον εισαγγελέα.

Όσον αφορά στην υπόθεση, ο κ. Αποστολόπουλος υποστήριξε ότι πρόκειται για «κλασική περίπτωση επιλόχειας κατάθλιψης» και ανέφερε: «Δεν είχε γνωστοποιήσει σε κανέναν, δηλαδή ούτε σε συγγενείς, ούτε σε φίλους, ούτε και στον βιολογικό πατέρα, την ύπαρξη της εγκυμοσύνης, αλλά και του τοκετού. Πήγε μόνη της και γέννησε με καισαρική τομή. Έπειτα από 24 ώρες, πήρε το αυτοκίνητό της, έβαλε στην θέση του συνοδηγού το νεογνό και περιφερόταν ως “χαμένη” στην πόλη της Πάτρας. Κάποια στιγμή έφθασε στην περιοχή της πλαζ και η ατραπός του μυαλού της την οδήγησε σε αυτήν την τραγική κατάληξη».

Στο μεταξύ, την Πέμπτη αναμένεται το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο θα δώσει απαντήσεις, τόσο για τα αίτια θανάτου του βρέφους, όσο και για τον χρόνο που αυτός επήλθε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση, ώστε να διευκρινιστεί κάτω από ποιες συνθήκες έφυγε η μητέρα από δημόσιο νοσοκομείο της Πάτρας, χωρίς να έχει πάρει εξιτήριο.