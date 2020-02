Υγεία - Περιβάλλον

“Κίτρινη κάρτα” της Κομισιόν στην Ελλάδα για την ατμοσφαιρική ρύπανση

“Τελεσίγραφο” δύο μηνών και απειλή για παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καλώντας τη να εξασφαλίζει αξιόπιστες μετρήσεις, να ενημερώνει το κοινό και να δίνει στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την ανάσχεση αυτής της ρύπανσης.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, «η Ελλάδα δεν γνωστοποίησε στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο της επικράτειάς της και δεν εξασφάλισε την παροχή στοιχείων σχετικά με τα σημεία όπου εμφανίζονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου (NO2) στις οποίες είναι πιθανόν να εκτίθεται ο πληθυσμός». Αυτό οφείλεται, τονίζει η Επιτροπή, «στην εσφαλμένη τοποθεσία και ανεπάρκεια των σημείων δειγματοληψίας σε ορισμένους οικισμούς».

Η Ελλάδα, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, «έλαβε επίσης ανεπαρκή μέτρα για την όσο το δυνατόν συντομότερη μείωση της ρύπανσης από NO2 στην Αθήνα, η οποία υπερβαiνει το ανώτατο όριο από το 2010».

Τον Ιανουάριο του 2019 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή. Δεδομένου ότι η εν λόγω χώρα εξακολουθεί να μην έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη.

Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ορθή λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προειδοποιητική επιστολή σε Ρουμανία, Ελλάδα και Μάλτα

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή προς τη Ρουμανία, την Ελλάδα και τη Μάλτα προκειμένου να εγκρίνουν τα πρώτα εθνικά τους προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να τα κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να υποβάλουν στην Επιτροπή το πρώτο εθνικό τους πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έως την 1η Απριλίου 2019.

Προς το παρόν, και παρά τις προηγούμενες υπενθυμίσεις, σημειώνεται στο κείμενο της Επιτροπής η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ρουμανία δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, δίνοντας στις εν λόγω χώρες προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να εγκρίνουν και να κοινοποιήσουν τα προγράμματά τους. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ρουμανικές, τις ελληνικές και τις μαλτεζικές αρχές.

