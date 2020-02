Κοινωνία

Δίωξη για κακούργημα στον πατέρα της 7χρονης Βαλεντίν

Τι υποστήριξε ενώπιον του εισαγγελέα. Βιντεοκλήση του πατέρα με την μικρή είδε ο προϊστάμενος της Ποινικής Δίωξης.

Κακουργηματικού βαθμού κατηγορία απήγγειλε ο Εισαγγελέας στον πατέρα της 7χρονης Βαλεντίν που δηλώθηκε εξαφανισμένη τον περασμένο Δεκέμβριο και τελικώς εντοπίστηκε σήμερα στην Γαλλία.

Ο πατέρας της μικρής, καθώς και ένας ακόμη άντρας, κατηγορούνται για το κακούργημα της διευκόλυνσης παράνομης εξόδου αλλοδαπού από τη χώρα από κοινού, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος τους. Επιπλέον οι δύο αλλοδαποί είναι αντιμέτωποι και με τις πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες της παράνομης κατοχής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, της πλαστογραφίας και της ψευδούς καταγγελίας στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της Βαλεντίν υποστήριξε στις Αρχές ότι τον Μάρτιο του 2019 ταξίδεψε στη Γαλλία για να συναντήσει την βιολογική μητέρα του παιδιού, η οποία ζήτησε να πάρει κοντά της το κοριτσάκι και φέρεται να κανόνισε τις διαδικασίες ώστε να ταξιδέψει το παιδί.

Ο πατέρας, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει, πήγε την Βαλεντίν στο αεροδρόμιο, η οποία ταξίδεψε με νόμιμο έγγραφο, πιθανότατα άλλου παιδιού, στις 21 Δεκεμβρίου στη Γαλλία. Το κοριτσάκι συνόδευε, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο πατέρα, κάποια φίλη, φίλης του. Κατά τον πατέρα, η 7χρονη ταξίδεψε στη Λυών .

Ο προϊστάμενος της Ποινικής Δίωξης πριν απαγγελθούν κατηγορίες είδε, σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοκλήση του πατέρα με την μικρή, όπου το κοριτσάκι φαίνεται να δείχνει απόλυτα ευδιάθετο και ήρεμο. Σύμφωνα με τον πατέρα, όλο αυτό το διάστημα, μιλούσε κάθε μέρα με την κόρη του, αλλά από φόβο για τις νομικές συνέπειες αποφάσισε να δηλώσει εξαφάνιση.

Μαζί με τον πατέρα και τον συγκατηγορούμενο του για το ταξίδι της Βαλεντίν στη Γαλλία, συνελήφθησαν και άλλα έξι άτομα οι οποίοι μετά την δίωξη του Εισαγγελέα κατηγορούνται για παράνομη παραχώρηση διαμονής.

Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 12ο Τακτικό Ανακριτή.