Life

Ελένη Κοκκίδου: ο έρωτας παίζει ακόμα ρόλο στη ζωή μου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αναφέρθηκε στη σχέση με τη μητέρα της και έκανε αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή, που μέχρι σήμερα δεν είχε εκμυστηρευτεί σε κανέναν.