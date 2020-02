Αθλητικά

Αγία Πετρούπολη: στα προημιτελικά η Σάκκαρη

Μετά από εξαιρετική εμφάνιση επιβλήθηκε με σχετική άνεση της Αλίζ Κορνέ.

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο διεθνές τουρνουά, που φιλοξενείται στην Αγία Πετρούπολη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που βρίσκεται στο Νο 21 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε της Γαλλίδας, Αλίζ Κορνέ (Νο 61 στον κόσμο) με 6-2, 6-4, μετά από αγώνα διάρκειας μίας ώρας και 27 λεπτών.

Αντίπαλος της 24χρονης Σάκκαρη, στον προημιτελικό, θα είναι η Ελβετίδα, Μπελίντα Μπέσιτς (Νο 5 στον κόσμο).