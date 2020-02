Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Το μήνυμα προς το NATO και το τετ-α-τετ με τον Ακάρ

Την ενίσχυση της συμμαχικής δραστηριότητας στο Αιγαίο για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών ζήτησε ο Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Την περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχικής δραστηριότητας στο Αιγαίο για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, ζήτησε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε παρέμβασή του στη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Αντικείμενο της διήμερης συνόδου ήταν οι εξελίξεις στο στρατηγικό περιβάλλον της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, περιλαμβανομένης της Βόρειας Αφρικής, η κατάσταση ασφαλείας στο Αφγανιστάν (συζήτηση στην οποία συμμετείχε ειδικός εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών) η εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ και επιχειρησιακά θέματα της Συμμαχίας.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο κ. Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον Τούρκο ομόλογό του, Χουλουσί Ακάρ, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για το πώς οι συζητήσεις μεταξύ στρατιωτικών αντιπροσωπειών, που ξεκινούν τη Δευτέρα στην Αθήνα για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, θα συνδράμουν στη μείωση της έντασης στις διμερείς σχέσεις.

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός, κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, κατέστησε σαφές ότι «για να έχει επιτυχία ο στρατιωτικός διάλογος, θα πρέπει να αποφεύγονται ταυτόχρονα προκλητικές συμπεριφορές που υπονομεύουν κάθε προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε περαιτέρω με τους ομολόγους του, της Εσθονίας, Γιούρι Λούικ, της Πορτογαλίας, Ζοάο Γκόμεζ Κραβίνχο, και της Βόρειας Μακεδονίας, Ραντμίλα Σεκερίνσκα.

Στις παρεμβάσεις του κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ζήτησε από το σύνολο των συμμάχων, να συμβάλει ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του, στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχικής δραστηριότητας στο Αιγαίο για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία. Επανέλαβε επίσης, ότι «στρατιωτικές ενέργειες, όπως αυτές στη βόρεια Συρία, και συμφωνίες με την κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, αποτελούν παράγοντες μεγάλης ανησυχίας για μας, καθώς συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου».

Όσον αφορά στη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, ο κ. Παναγιωτόπουλος επικεντρώθηκε στη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην εμβάθυνση των σχέσεων των δύο οργανισμών, «χωρίς αυθαίρετους αποκλεισμούς κρατών-μελών, με σεβασμό στην θεσμική τους ανεξαρτησία και την αυτονομία στη λήψη αποφάσεων», ενώ «στη συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό μας, επανέλαβα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της χώρας μας για την ασφάλεια της ελληνικής ομογένειας, που κυρίως διαμένει κοντά στη Μαριούπολη και επηρεάζεται άμεσα από την τρέχουσα κατάσταση στα ανατολικά της χώρας», όπως ο ίδιος τόνισε στη δήλωση του.