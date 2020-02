Οικονομία

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο.

Από την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 ξεκινά η καταβολή των συντάξεων του Μαρτίου 2020.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020.

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020.

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020.

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020.

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020.

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020.

Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020.