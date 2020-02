Life

Έλλη Τρίγγου: Συγκλονιστικές εξελίξεις για την “Ασημίνα” στις “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η "Ασημίνα" μιλά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την καριέρα της, τον χωρισμό των γονιών της και τα όνειρά της...