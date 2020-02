Life

Μελίνα Τσαμπάνη: Γιατί πήρε το όνομα “Άγριες Μέλισσες” το σήριαλ του ΑΝΤ1 (βίντεο)

O άνθρωπος πίσω από την σειρά-'φαινόμενο" αποκαλύπτει στο "Πρωινό" πως και γιατί δόθηκε το εν λόγω όνομα στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1.