Πολιτική

Χαρίτσης: Απούσα η κυβέρνηση από τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις

Τι είπε για ασφάλεια, μεταναστευτικό και ασφαλιστικό ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

Για απουσία από κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν τα εθνικά θέματα κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία πυγμής και στόχου στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αποτυπώνει την πραγματικότητα για τη στάση της απέναντι στα ελληνοτουρκικά και τον πρόεδρο Ερντογάν» διεμήνυσε ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στο OpenTv.

Ο εκπρόσωπος Τύπου υπενθύμισε τις προεκλογικές δηλώσεις της ΝΔ αναφορικά με το Μακεδονικό, προσθέτοντας πως «αντί να είναι έμπρακτα διεκδικητική απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, η κυβέρνηση παραμένει απούσα από τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις», στηλιτεύοντας τη δήλωση του υπουργού Τουρισμού κ. Θεοχάρη, ήταν μάλλον θετική η απουσία της χώρας από την αποτυχημένη διάσκεψη του Βερολίνου.

«Την Κυριακή διεξάγεται διάσκεψη στο Μόναχο όπου θα συζητηθεί και το Λιβυκό και η Ελλάδα θα είναι για ακόμη μια φορά απούσα, σε μία περίοδο μάλιστα πρωτοφανούς όξυνσης από την πλευρά της Τουρκίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο δόγμα «νόμος και τάξη» και τα αυξανόμενα περιστατικά εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας, ο Αλέξης Χαρίτσης υπενθύμισε ότι «ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη διαβεβαίωνε ότι μέσα σε ένα μήνα θα καθαρίσει την εγκληματικότητα, όμως τα πράγματα είναι χειρότερα από πριν». Και τόνισε ότι «εμείς από την αρχή προειδοποιούσαμε ότι το ζήτημα της ασφάλειας δεν λύνεται με επικοινωνιακούς όρους».

«Είναι σαφές, ότι σε μια σειρά από ζητήματα, όπως η ασφάλεια, το προσφυγικό, το ασφαλιστικό η κυβέρνηση της ΝΔ συγκρούεται με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν ραβδάκια και μαγικές λύσεις, χρειάζεται δουλειά και σχέδιο, κάτι που απουσιάζει από τη σημερινή κυβέρνηση», υπογράμμισε κλείνοντας.