Αθλητικά

Euro 2020: Τεράστια η ζήτηση εισιτηρίων - Οκτώ Γουέμπλεϊ θα γέμιζαν στον τελικό

Διπλάσιος είναι ο αριθμός των αιτήσεων από αυτές που υποβλήθηκαν στην τελευταία διοργάνωση, όπως έγινε γνωστό από την UEFA.

28,3 εκατομμύρια αιτήσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την αγορά 2,5 εκατομμυρίων εισιτηρίων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Euro 2020), που είναι διπλάσιες από αυτές που υποβλήθηκαν στην τελευταία διοργάνωση, όπως έκανε γνωστό η UEFA.

Στη φάση της πώλησης εισιτηρίων για τους φιλάθλους των ομάδων που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση τον Δεκέμβριο, ζητήθηκαν 8,9 εκατομμύρια εισιτήρια, αριθμός μεγαλύτερος κατά τρεις φορές αυτών που το είχαν αιτηθεί στην ίδια φάση για το Euro 2016.

Ο τελικός, που θα διεξαχθεί στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου στις 12 Ιουλίου, έχει προσελκύσει πάνω από 714.000 αιτήσεις αγοράς εισιτηρίων - σχεδόν οκτώ φορές την χωρητικότητα του γηπέδου. Επίσης, ο αγώνας μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο στις 16 Ιουνίου, προσέλκυσε 710.000 αιτήσεις, όπως ανακοίνωσε η UEFA.

Το Euro 2020, το οποίο διαρκεί από τις 12 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου, θα γίνει για πρώτη φορά σε 12 πόλεις σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να εορταστεί η 60ή επέτειος της διοργάνωσης.

«Σημαντικό είναι ότι το 64% των αιτήσεων για εισιτήρια προέρχονται από φιλάθλους των χωρών που διοργανώνουν τους αγώνες, κάτι που σημαίνει ότι το Euro 2020 θα φέρει το ποδόσφαιρο πιο κοντά σε περισσότερους ντόπιους οπαδούς από ποτέ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η UEFA.

Οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων που προκρίνονται μέσω των play-offs στα τελικά του Euro 2020, μπορούν να υποβάλουν online αίτηση για εισιτήρια τον Απρίλιο.

