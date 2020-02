Κοινωνία

Ελεύθερος ο πατέρας της Βαλεντίν

Μετά την απολογία του στον ανακριτή για την υπόθεση της εξαφάνισης της 7χρονης κόρης του.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο πατέρας της 7χρονης Βαλεντίν, μετά την μαραθώνια απολογία του στον ανακριτή για την σκηνοθετημένη εξαφάνιση της κόρης του.

Η 7χρονη βρέθηκε στη Γαλλία, όπου σύμφωνα με τις Αρχές ζει με τη βιολογική της μητέρα. Ο 32χρονος υποστηρίζει πως έστειλε το παιδί στη Γαλλία, καθώς ήταν άνεργος και δεν μπορούσε να την συντηρήσει οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα -όπως ισχυρίζεται- νοσεί από μεταδοτικό νόσημα και φοβόταν να μην κολλήσει την κόρη του.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν μετά την απολογία του Κονγκολέζου, να τον αφήσουν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, στον κατηγορούμενο για το κακούργημα της διευκόλυνσης παράνομης εξόδου αλλοδαπού, αλλά και για τα αδικήματα της παράνομης κατοχής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, της πλαστογραφίας και της ψευδούς καταγγελίας στις αρχές, που τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος απολογούμενος επέμεινε στον ισχυρισμό, ότι σκηνοθέτησε την εξαφάνιση της μικρής, σε μια προσπάθεια να πάει στη Γαλλία, όπου ζούσε η μητέρα της, για να έχει μια καλύτερη ζωή. «Δεν μπορούσα να την μεγαλώσω, ήθελα να έχει μια καλύτερη ζωή και να μορφωθεί», φέρεται να είπε στην απολογία του. Μάλιστα, εμφανίζεται να αποκάλυψε στις αρχές την ακριβή διεύθυνση, στην οποία διαμένει η μικρή μαζί με τη μητέρα της.