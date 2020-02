Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οι χώρες και οι περιοχές με κρούσματα

Αναλυτικός κατάλογος με τις δεκάδες χώρες, πέραν της Κίνας, όπου έχουν εμφανιστεί εκατοντάδες κρούσματα.

Δείτε τον κατάλογο των χωρών και των περιοχών που έχουν ανακοινώσει τον εντοπισμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, που άρχισε να εξαπλώνεται από την κινεζική πόλη Ουχάν, όπου εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο.

Πέραν της ηπειρωτικής Κίνας, του Μακάο και του Χονγκ Κονγκ, έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 600 κρούσματα μόλυνσης από τον COVID-19 σε τριάντα χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης, για πρώτη φορά, της αφρικανικής ηπείρου.

Κίνα

Πάνω από 66.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό στην ηπειρωτική Κίνα. Ο αριθμός αυξήθηκε αλματωδώς μετά την αλλαγή της μεθόδου εντοπισμού των κρουσμάτων, που οδήγησε σε «διπλές καταχωρίσεις».

Ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ο απολογισμός των νεκρών της επιδημίας στην ηπειρωτική Κίνα (πλην Χονγκ Κονγκ και Μακάο) ανερχόταν σε 1.523.

Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι καταγράφονται στην επαρχία Χουμπέι, εστία της επιδημίας, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Ουχάν.

Ο αριθμός αυτός έχει πλέον ξεπεράσει κατά πολύ εκείνον των θυμάτων του κορονοϊού που προκαλούσε το Σύνδρομο Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου (ΣΟΑΣ), που είχε ανέλθει σε 774 παγκοσμίως την περίοδο 2002-2003, ανάμεσά τους 349 στην ηπειρωτική Κίνα και 299 στο Χονγκ Κονγκ.

* Ένας άνθρωπος πέθανε στην αυτόνομη περιοχή του Χονγκ Κονγκ, όπου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 56 κρούσματα.

* Δέκα κρούσματα έχουν αναφερθεί στην αυτόνομη περιοχή του Μακάο.

Ασία-Ειρηνικός

Νότια Κορέα: 28 κρούσματα.

Ιαπωνία: 32 κρούσματα, ανάμεσά τους ένα θανατηφόρο. Συν τουλάχιστον 218 πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, που παραμένει αγκυροβολημένο και σε καραντίνα στα ανοικτά του λιμένα της Γιοκοχάμας. Ένας αξιωματικός καραντίνας έχει επίσης μολυνθεί.

Ταϊβάν: 33 κρούσματα.

Καμπότζη: Ένα κρούσμα.

Μαλαισία: 19 κρούσματα.

Φιλιππίνες: Τρία κρούσματα, ανάμεσά τους ένα θανατηφόρο στη Μανίλα. Επρόκειτο για Κινέζο που καταγόταν από την Ουχάν. Επρόκειτο για τον πρώτο θάνατο εξαιτίας του COVID-19 εκτός Κίνας.

Σιγκαπούρη: 67 κρούσματα.

Ταϊλάνδη: 33 κρούσματα.

Βιετνάμ: 15 κρούσματα. Η Σον Λόι, πόλη 10.000 κατοίκων κοντά στο Ανόι, τέθηκε σε καραντίνα την Πέμπτη, εξέλιξη χωρίς προηγούμενο στη χώρα.

Ινδία: Τρία κρούσματα.

Νεπάλ: Ένα κρούσμα.

Σρι Λάνκα: Ένα κρούσμα.

Αυστραλία: 15 κρούσματα.

Αμερική

Καναδάς: Επτά κρούσματα.

ΗΠΑ: Δεκαπέντε κρούσματα. Ένας αμερικανός πολίτης υπέκυψε στην Ουχάν.

Ευρώπη

Γερμανία: 16 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων δύο ανθρώπων που επαναπατρίστηκαν από την Ουχάν.

Γαλλία: 11 κρούσματα.

Ιταλία: Τρία κρούσματα.

Ισπανία: Δύο κρούσματα. Ο ένας ασθενής έλαβε εξιτήριο.

Βέλγιο: Ένα κρούσμα.

Φινλανδία: Ένα κρούσμα.

Σουηδία: Ένα κρούσμα.

Ηνωμένο Βασίλειο: 9 κρούσματα.

Ρωσία: 2 κρούσματα. Οι ασθενείς έχουν βγει από το νοσοκομείο.

Μέση Ανατολή

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Οκτώ κρούσματα.

Αφρική

Αίγυπτος: Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη 14η Φεβρουαρίου ότι κατέγραψε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του COVID-19 στην αφρικανική ήπειρο.