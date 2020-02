Κοινωνία

Σύλληψη αλλοδαπού δραπέτη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα μετά από αρκετές ημέρες.

Ο 26χρονος Αιγύπτιος που είχε αποδράσει την περασμένη Δευτέρα, από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή του Καματερού.

Ο αλλοδαπός ήταν κρατούμενος για καταδικαστικές αποφάσεις που εκκρεμούν σε βάρος του για διάφορα αδικήματα.

Κάποια στιγμή, έσπρωξε έναν φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης και απέδρασε.