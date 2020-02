Πολιτική

Μηταράκης: Σε 24 ημέρες βγαίνουν οι αποφάσεις για το άσυλο

«Τελειώνει η Μόρια, τελειώνει η ΒΙΑΛ» ξεκαθάρισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ποια είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Μειώνεται ο χρόνος εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, όπως τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

«Από 1η Ιανουαρίου, τα πρώτα στοιχεία του ασύλου είναι ότι οι αποφάσεις πλέον βγαίνουν στις 24 μέρες για αυτούς που έχουν μπει το 2020 στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι αρνητικές αποφάσεις γύρω στον Μάρτιο - Απρίλιο θα οδηγηθούν σε επιστροφές μετά την διαδικασία της επιτροπής προσφυγών», τόνισε στον ΣΚΑΙ ο κ. Μηταράκης. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει εννέα αποστολές επιστροφών μεταναστών χωρίς μεγάλο αριθμό ανά επιστροφή «αλλά πλέον έχουμε απόλυτη συστηματικότητα στις επιστροφές».

Θα κλείσουν τα άλλα κέντρα

Ο κ. Μηταράκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των κλειστών κέντρων που κατασκευάζονται στα νησιά και καθησύχασε τους νησιώτες που αντιδρούν, ότι τα παλαιά θα σταματήσουν να λειτουργούν.

«Τα κλειστά κέντρα είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την ασφάλεια των πολιτών και για τη λειτουργία του ασύλου και για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά να στείλουν το μήνυμα στους διακινητές ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον ξέφραγο αμπέλι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα για την δυσπιστία των πολιτών των νησιών που ανησυχούν ότι θα λειτουργήσουν τα κλειστά κέντρα αλλά θα παραμείνουν και τα ανοιχτά, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής τόνισε με έμφαση πως σε ελάχιστο χρόνο από τη λειτουργία των νέων κέντρων θα κλείσουν τα παλιά. «Τελειώνει η Μόρια, τελειώνει η ΒΙΑΛ», «θα υπάρχει ένα και μόνο κέντρο, κλειστό και ασφαλές», σημείωσε ο κ. Μηταράκης.

«Η αποσυμφόρηση των νησιών μας είναι η υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητά μας»

Πλωτός φράκτης για να ανακοπεί η ροή των μεταναστών, κλειστά κέντρα και επαναπροωθήσεις στα σύνορα: επτά μήνες αφότου ανέλαβε την εξουσία, η ελληνική κυβέρνηση ασκεί πιο αυστηρή πολιτική στο θέμα του ασύλου, υπό την πίεση των εξοργισμένων κατοίκων των νησιών του Αιγαίου, τα οποία έχουν φθάσει στο όριο της ασφυξίας, επισημαίνει σε δημοσίευμά του το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η αποσυμφόρηση των νησιών μας είναι η υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητά μας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης. «Η διαδικασία των επιστροφών θα επιταχυνθεί» προς την Τουρκία και τις χώρες προέλευσης, συνέχισε ο υπουργός.

Αναγκαία προϋπόθεση: οι ελληνικές υπηρεσίες ασύλου θα πρέπει να εκδίδουν γρηγορότερα αποφάσεις. Η νέα νομοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο και επικρίθηκε έντονα από μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους το επιτρέπει, σημειώνεται στο δημοσίευμα. «Πιστεύω ότι θα ήταν εύλογο να διεκπεραιώνουμε τις υποθέσεις μέσα σε τρεις μήνες», εκτίμησε ο Νότης Μηταράκης.

Ο υπουργός προειδοποίησε εξάλλου ότι «κάθε παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού (των μελλοντικών κλειστών κέντρων)...θα επηρεάσει αρνητικά την αίτηση ασύλου και θα επιταχύνει τη διαδικασία επιστροφής του παραβάτη».