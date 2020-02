Αθλητικά

Εκτός τελικού η Μαρία Σάκκαρη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η 20χρονη αθλήτρια προσπάθησε σκληρά αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα...

Η Μαρία Σάκκαρη προσπάθησε σκληρά αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα με 3-6, 7-5, 6-1 από την Έλενα Ριμπάκινα, μένοντας έτσι εκτός τελικού στο τουρνουά τη Αγίας Πετρούπολης (St. Petersburg Open).

Η 20χρονη αθλήτρια από το Καζακστάν, Νο 25 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να κάνει την ανατροπή , φτάνοντας στη νίκη μετά από 1 ώρα και 57 λεπτά αγώνα, με επιβλητική εμφάνιση στο τρίτο σετ.

Επόμενο τουρνουά για τη Μαρία Σάκκαρη, που δεν μπόρεσε να συμμετάσχσει στον τρίτο τελικό της καριέρας της, είναι το Dubai Championships την ερχόμενη εβδομάδα όπου στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει την Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία.