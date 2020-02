Κοινωνία

Πάτρα: Αντιμέτωπη με τον ανακριτή η μάνα του νεκρού βρέφους (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα της 27χρονης δηλώνει ότι δεν γνώριζε για την εγκυμοσύνη και ήταν αντίθετη με τον δεσμό που διατηρούσε η κόρη της.