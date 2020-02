Αθλητικά

Επίδειξη δύναμης έκανε ο Ολυμπιακός

“Τετρακίνητοι” οι Πειραιώτες κόντρα στον Πανιώνιο στο "Γ. Καραϊσκάκης".

Χαμηλό… εμπόδιο ο Πανιώνιος για τον Ολυμπιακό. Πέντε ημέρες πριν τον πρώτο αγώνα της φάσης των «32» του Europa League με την Άρσεναλ (20/02) και 8 από το απόλυτο ντέρμπι της Super League με τον ΠΑΟΚ (23/02), που θα κρίνει την πρωτιά της κανονικής περιόδου στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έκανε «προπόνηση» στο Καραϊσκάκη επί των «κυανέρυθρων», τους οποίους διέλυσε με 4-0, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να βρεθεί στην κορυφή μόλις για 2 ώρες, καθώς επέστρεψε ξανά στο ρετιρέ, διατήρησε το αήττητο που έχει από την έναρξη της περιόδου (18-6-0) κι επιβεβαίωσε γι΄ άλλη μια φορά την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται ενόψει του «Γολγοθά» που ακολουθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες (δύο ματς με Άρσεναλ κι ενδιάμεσα ο ΠΑΟΚ). Το κυριότερο για τους Πειραιώτες είναι ότι διατηρήθηκαν στην κορυφή ενόψει του ντέρμπι της Τούμπας, όπου θα παίξουν για δύο αποτελέσματα, σε αντίθεση με τους «ασπρόμαυρους» που θέλουν μόνο τη νίκη για να προσπεράσουν.

Το ματς δεν αντέχει σε καμία κριτική, μιας και στο 24΄ ήταν ήδη 4-0 υπέρ του Ολυμπιακού, οι παίκτες του οποίου σε 7 τελικές στα πρώτα 25 λεπτά πέτυχαν 4 τέρματα. Στο πεντάλεπτο 4΄-9΄ το σκορ ήταν ήδη 3-0, με τα τέρματα των Χασάν (σκόραρε σε τρίτο σερί ματς, μετά από αυτά με Ατρόμητο και Λαμία για το Κύπελλο), Ελ Αραμπί και Φορτούνη. Ο αρχισκόρερ των Πειραιωτών και της Super League (Ελ Αραμπί) εκμεταλλεύτηκε στο 24΄ ένα ακόμη τραγικό λάθος της άμυνας του Πανιωνίου και σε άδεια εστία «έγραψε» το 4-0. θα μπορούσε, μάλιστα, να είχε κάνει χατ τρικ στο 41΄, αλλά η μπάλα βρήκε το δοκάρι του Κότνικ.

Το σκορ των πρώτων 45 λεπτών έδωσε την ευκαιρία στον Πέδρο Μαρτίνς να ξεκουράσει κάποιους παίκτες στο δεύτερο μέρος, πραγματοποιώντας και τις τρεις αλλαγές του στα πρώτα 17 λεπτά της επανάληψης. Ο Ολυμπιακός «κατέβασε ταχύτητα», ο Πανιώνιος προσπάθησε να αντιδράσει και να πετύχει το «γκολ της τιμής», που τελικά δεν ήρθε με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να παραμένει με ένα «τρίποντο» στις 12 τελευταίες αγωνιστικές (1-1-10). Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων η κεφαλιά του Χασάν βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Κότνικ.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ραντζέλοβιτς, Σισέ, Μπα, Γκασπάρ, Βαλμπουενά (46΄ Παπαδόπουλος), Μπουχαλάκης, Καμαρά (62΄ Καφού), Φορτούνης, Ελ Αραμπί(56΄ Χριστοδουλόπουλος), Χασάν

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νίκι Παπαβασιλείου): Κότνικ, Ρέντζας, Σταυρόπουλος, Παπαγεωργίου, Σαραμαντάς, Γρίβας (46΄ Μίκο), Ρέτσος (76΄ Σίντι Αλι), Κόρμπος (46΄ Εμμανουηλίδης), Τσιλούλης, Αραμπούλι, Καμαρά