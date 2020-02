Αθλητικά

NBA All Star Game: Οι νικητές σε τρίποντα, καρφώματα και επιδεξιότητες

Συναρπαστικές μονομαχίες και μοναδικό θέαμα στο NBA All Star Game...

Ο Μπάντι Χιλντ ήταν ο νικητής στον διαγωνισμό τρίποντων στο NBA All Star 2020, επικρατώντας σε μία συναρπαστική μονομαχία οκτώ σουτέρ στο United Center του Σικάγο.

Στον τελικό πρώτος σούταρε ο Ντάβις Μπέρτανς που έμεινε στους 22 πόντους. Ο Ντέβιν Μπούκερ έφτασε τους 26 πόντους, αλλά ο Μπάντι Χιλντ βάζοντας το τελευταίο του σουτ από την αριστερή γωνία έφτασε στο βραβείο, με 27 πόντους.

O Ντέρικ Τζόουνς των Μαϊμάμι Χιτ, ανήμερα των 23ων γενεθλίων του, νίκησε τον διαγωνισμό καρφωμάτων, επικρατώντας μετά από δύο παρατάσεις (198-197), του Άαρον Γκόρντον των Ορλάντο Μάτζικ, που έχασε για δεύτερη φορά σε τρεις διαγωνισμούς στις λεπτομέρειες.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο νίκησε στον τελικό του διαγωνισμού επιδεξιοτήτων, τον Ντομάντας Σαμπόνις. Στον δεύτερο γύρο ο Μπαμ Αντεμπάγιο απέκλεισε με μακρινό σουτ τον Πασκάλ Σιάκαμ και προκρίθηκε στον τελικό. Εκεί έφτασε ο Ντομάντας Σαμπόνις επικρατώντας του Κρις Μίντλετον. Στον τελευταίο αγώνα, που έκρινε το νικητή και αφού αστόχησαν στα δύο πρώτα σουτ ο Μπαμ , σημείωσε το τρίποντο που του χάρισε τη νίκη.