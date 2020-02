Πολιτική

Παυλόπουλος: στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν ταιριάζει το θολό τοπίο

Μηνύματα προς πατράγοντες και αρμόδιες Αρχές από τον ΠτΔ, κατά την τελετή βράβευσης παλαίμαχων αθλητών.

Το ήθος, που διακρίνει την Καλαθοσφαίριση πρέπει να μας διδάξει, με ποιο τρόπο ν' αντιμετωπίσουμε τις επώδυνες κρίσεις σε άλλους αθλητικούς τομείς, με κορυφαίο παράδειγμα εκείνο της κρίσης στο Ποδόσφαιρο, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την βράβευση αθλητών από τον Σύλλογο Παλαίμαχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης.

Ο κ. Παυλόπουλος εξήρε το ήθος που διακρίνει την Καλαθοσφαίριση ως άθλημα, το οποίο, όπως σημείωσε, έχει ήδη γράψει την δική του ιστορία και διαθέτει όλα τα εχέγγυα να την συνεχίσει, με μεγαλύτερη επιτυχία, στο μέλλον. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι αυτό το ήθος, έχει επιτρέψει στην Ελληνική Καλαθοσφαίριση και στους Αθλητές της να υπερασπίζονται, σε μεγάλο βαθμό, το κύρος της τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Χώρας μας.

Στο ίδιο ύφος, σημείωσε ότι «Είναι αυτό το ήθος, το οποίο μπορεί και πρέπει να μας διδάξει, ιδίως σήμερα, με ποιο τρόπο οφείλουμε ν' αντιμετωπίσουμε τις επώδυνες κρίσεις σε άλλους αθλητικούς τομείς, με κορυφαίο παράδειγμα εκείνο της κρίσης στο Ποδόσφαιρο. Πρέπει να πιστέψουμε και να κάνουμε πράξη τον στόχο ότι στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο ταιριάζει η κορυφή του Euro 2004, και όχι το θολό τοπίο που τώρα το επισκιάζει».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Σύλλογο Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (Σ.Π.Α.Κ.Ε.) για την διαχρονική και εμβληματική δράση του υπέρ των Αθλητών και του Αθλητισμού γενικότερα, κατ' εξοχήν δε υπέρ των Αθλητών της Καλαθοσφαίρισης.

Όπως σημείωσε, η δράση αυτή συνιστά, και μάλιστα πολλαπλώς, έμπρακτη συμπαράσταση όχι μόνο προς όφελος των εν ενεργεία Αθλητών αλλά και, κυρίως, υπέρ των παλαίμαχων Αθλητών, κατ' εξοχήν δε εκείνων που έχουν ανάγκη. «Όλοι γνωρίζουμε - και πρέπει, εν προκειμένω, όλοι ν' αναλαμβάνουμε και τις αντίστοιχες ευθύνες μας - πως όταν "σβήσουν τα φώτα" της δημοσιότητας και αποσυρθούν από την ενεργό δράση, μεγάλοι Αθλητές, με τεράστια προσφορά στον τομέα τους, αντιμετωπίζουν τις τραγικές επιπτώσεις της λησμονιάς και της περιθωριοποίησης. Δεν τους αξίζει τέτοια μοίρα, και έχουμε χρέος ν' αντισταθούμε, με συγκεκριμένες πράξεις, σε τέτοια παρακμιακά φαινόμενα» πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, συνεχάρη τον Σ.Π.Α.Κ.Ε., για την προσφορά του και διαβεβαίωσε ότι από την πλευρά του θα είναι σταθερός αρωγός και συμπαραστάτης στο έργο τους, και μετά την λήξη της θητείας μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας.