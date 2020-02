Παράξενα

Αυτοκίνητο χτύπησε σε πεζοδρόμιο και... απογειώθηκε! (βίντεο)

"Άγιο" είχε η οδηγός η οποία έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και πέρασε "μέσα" απο το παρτέρι ενός κόμβου. Τρομακτικό το βίντεο από το τροχαίο.

«Άγιο» είχε μια οδηγός στην Καλιφόρνια που είδε το αυτοκίνητό της να προσκρούει σε βράχο που ήταν τοποθετημένος σε κυκλική διασταύρωση και στη συνέχεια να εκσφενδονίζεται στον αέρα με ταχύτητα 160 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Στα τρομακτικά πλάνα διακρίνεται το όχημα να απογειώνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να πέφτει με δύναμη στο οδόστρωμα, προτού συγκρουστεί με παρκαρισμένα αμάξια.

Σαν από «θαύμα» η γυναίκα που οδηγούσε βγήκε σώα και αβλαβής από το αυτοκίνητο.

Αυτόπτες μάρτυρες, ωστόσο, την κατηγορούν πως οδηγούσε μεθυσμένη.