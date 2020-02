Πολιτική

Στις Βρυξέλλες ο Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την Λιβύη αναμένεται να συζητηθούν, μεταξύ άλλων, στο Συμβούλιο.

Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να λάβει μέρος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχικά, o Υπουργός Εξωτερικών θα μετάσχει σε άτυπο πρόγευμα εργασίας, με τη συμμετοχή του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, κατά το οποίο θα εξετασθεί η ενταξιακή προοπτική της χώρας, καθώς και στη Διάσκεψη Δωρητών για την Αλβανία σε συνέχεια του καταστροφικού σεισμού τον παρελθόντα Νοέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει ακόμη σε πρόγευμα εργασίας, προπαρασκευαστικό του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, των Υπουργών Εξωτερικών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ).

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, οι συνομιλίες των Υπουργών Εξωτερικών θα εστιάσουν στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Σαχέλ, τη Βενεζουέλα και τα Δυτικά Βαλκάνια. Επιπλέον, το Συμβούλιο θα επικεντρωθεί στις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, ενώ θα συζητηθούν οι σχέσεις ΕΕ-Ινδίας και ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί ακόμη με τον ομόλογό του από την Εσθονία, χώρα μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2020-21.