Οικονομία

Στο ΚΥΣΟΙΠ το Σχέδιο Ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Οι βασικοί άξονες, οι προοπτικές και οι στόχοι του νέου μοντέλου. Οι προτεραιότητες Μητσοτάκη και η οπτική του Νομπελίστα Χρ. Πισσαρίδη.

Συνεδρίασε σήμερα, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής για την ελληνική οικονομία από τον νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη, που έχει αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής για την Αναπτυξιακή Στρατηγική, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ καθηγητή Νίκο Βέττα και τον καθηγητή του London School of Economics Δημήτρη Βαγιανό.

Στόχος της Επιτροπής είναι να καταθέσει συστάσεις προς την Ελληνική κυβέρνηση για τους στρατηγικούς άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθεί μεσομακροπρόθεσμα η ελληνική οικονομία, ώστε η Ελλάδα να γίνει συγκρίσιμη με τις πιο πετυχημένες μικρές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Δανία. Το σχέδιο που εκπονείται θα προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές για ανάπτυξη των παραπάνω τομέων και θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν τα χρόνια προβλήματα και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, αναλύθηκε το διεθνές περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε και αναφέρθηκαν οι τομείς στους οποίους υπάρχουν μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες όπως:

Η ενέργεια και το φυσικό περιβάλλον

Ο τουρισμός και ο αγροδιατροφικός τομέας

Η μεταποίηση, οι μεταφορές και τα logistics

O ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και κράτους - η καινοτομία

Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής εγκρίθηκε επίσης η μεταβίβαση έκτασης στην Περαία Θεσσαλονίκης από το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπουργείο Οικονομικών ώστε να δημιουργηθεί η ζώνη καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη (ThessINTEC). Ήδη έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους για εγκατάσταση στο τεχνολογικό πάρκο 70 επιχειρήσεις και 17 ερευνητικές ομάδες.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρωθυπουργός, είπε μεταξύ άλλων, «Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Θέλω να σας ευχαριστήσω που αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία μαζί με έγκριτους οικονομολόγους από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, να μας βοηθήσετε στην εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας. Είναι μία εγγύηση για τη μακροπρόθεσμη ευημερία όλων των πολιτών της.

Αν και βγαίνουμε από την κρίση, νομίζω ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτήν. Συνεπώς ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την εθνική οικονομία, συμβατό με την απαραίτητη ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, μπορεί να θεραπεύσει παλιά διαρθρωτικά προβλήματα για τα οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές και στο παρελθόν: Το υψηλό δημόσιο χρέος το οποίο εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την ελληνική οικονομία, θεσμική καχεξία, σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων -δημόσιων και ιδιωτικών- αρνητική αποταμίευση αλλά και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα είχαμε μία αναποτελεσματική κοινωνική στόχευση προς τους πραγματικά ευάλωτους.

Αυτές είναι μακροπρόθεσμες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε και δεν είναι ζητήματα που λύνονται με ένα μαγικό ραβδί. Χρειάζονται πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με συνέπεια, σε βάθος χρόνου. Γι’ αυτό και ζητήσαμε τη δική σας συνδρομή, ώστε να μπορούμε να έχουμε μία ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη ματιά για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις.

Ξέρετε καλά ότι αυτή η μελέτη δεν ξεκινά από ένα λευκό χαρτί. Η κυβέρνηση έχει προωθήσει ένα πολύ συγκροτημένο εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων με 134 μεγάλες κεντρικές παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα, επιμέρους σχέδια εκπονούνται από τα Υπουργεία, όπως για παράδειγμα το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Θα βρείτε λοιπόν πολύ χρήσιμη ύλη αλλά πιστεύω και πολύ αξιόλογους συνεργάτες για να μπορείτε να εμβαθύνετε στο έργο σας. Το σχέδιό μας είναι πολύ φιλόδοξο. Είναι μια Ελλάδα η οποία θα εξασφαλίζει ανάπτυξη και ευημερία για όλους τους πολίτες μέσα από ένα καινούργιο αναπτυξιακό μοντέλο που θα τοποθετεί την προστασία του περιβάλλοντος στο κέντρο των πολιτικών μας επιλογών. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την ανάγκη να προχωρήσουμε σε έναν πολύ τολμηρό ψηφιακό μετασχηματισμό, όχι μόνο του κράτους αλλά και του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένη συνολικά η ελληνική κοινωνία.

Ψηφιακές προκλήσεις και κλιματική αλλαγή είναι δύο παγκόσμιες προκλήσεις τις οποίες πρέπει και εμείς να ενσωματώσουμε στις δικές μας πολιτικές. Σας ευχαριστώ λοιπόν, για ακόμα μια φορά, για τη συμβολή σας στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τα πορίσματά σας. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια και σας εύχομαι καλή δουλειά».

Από την πλευρά του, ο Νομπελίστας οικονομολόγος, Χριστόφορος Πισσαρίδης, επικεφαλής της Επιτροπής, επεσήμανε «αυτά που έχετε πει έως τώρα, είναι ακριβώς αυτά που σκεφτόμαστε κι εμείς να κάνουμε. Με μεγάλη ευχαρίστηση δέχτηκα την πρόσκλησή σας να προεδρεύσω της Επιτροπής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, γιατί πιστεύω πως η Ελλάδα υπέφερε πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Ίσως να μην χρειαζόταν να υποφέρει τόσο, στο βαθμό που υπέφερε.

Οπωσδήποτε υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης. Αλλά χρειάζεται δουλειά για μεταρρυθμίσεις, για νέες υποδομές. Χρειάζεται πολιτική βούληση, η οποία πιστεύω πως υπάρχει, και είναι αυτό δεχτήκαμε και την πρόσκληση να ετοιμάσουμε σχέδιο.

Έχω δει αυτά που έχετε ετοιμάσει ως σήμερα. Είναι πράγματι μεγάλα σχέδια, πολύ καλά για την οικονομία. Στους κλάδους στους οποίους θα δουλέψουμε και στο επίπεδο που βρισκόμαστε, είναι οπωσδήποτε συναφή με αυτά.

Βλέπουμε τις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο μας σε δύο μέρη κυρίως. Στο πρώτο μέρος μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που να εκσυγχρονίσουν την ελληνική οικονομία. Να τη φέρουμε ας πούμε στο επίπεδο των πιο σύγχρονων και αναπτυγμένων μικρών οικονομιών της Ευρώπης, χωρών, δηλαδή ας πούμε όπως Ολλανδία, Δανία, Ισραήλ. Και αφού φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο θα βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις που -όπως έχετε πει- είναι η νέα τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία και η κλιματική αλλαγή.

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται πολύ πίσω, κυρίως στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να την υιοθετήσει. Διαφορετικά θα χάσει ανταγωνιστικότητα, θα πάει ακόμα πιο πίσω. Έχουμε στο νου τι χρειάζεται. Έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ καθώς και με τους συναδέλφους εδώ.

Πιστεύουμε πως εφαρμόζοντας αυτό το πρόγραμμα -και αυτό αναφέρεται περισσότερο και στην ειδικότητα μου στο πανεπιστήμιο- θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για πολύ περισσότερους και για νέους. Θα σταματήσει το brain drain. Και περισσότερες γυναίκες θα χρειάζεται να μπουν στην ελληνική οικονομία. Αυτό χρειάζεται πάλι και κοινωνική πολιτική, μαζί με την οικονομική πολιτική, και αυτά θα τα λάβουμε όλα υπόψη».