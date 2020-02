Οικονομία

ΚΚΕ: ο Βρούτσης είναι ο πιο φανατικός υποστηρικτής του νόμου Κατρούγκαλου

Ολομέτωπη επίθεση στον Υπ. Εργασίας από τον Περισσό, μετά τις αναφορές του Υπ. Εργασίας στις αλλαγές και στις απεργίες.

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ, με την οποία εξαπολύει επίθεση στον Γιάννη Βρούτση, αναφέρεται, «δίπλα στην υπόλοιπη βρώμικη προπαγάνδα της κυβέρνησης, που επιστράτευσε τον κοινωνικό αυτοματισμό και τα γελοία επιχειρήματα περί «υποκίνησης», για τη σημερινή μεγάλη απεργία, ήρθε ο ανεκδιήγητος υπουργός εργοδοσίας, Βρούτσης, να προσθέσει και το εξής: Ότι τάχα με το νόμο Κατρούγκαλου δεν είχαν γίνει απεργίες».

«Μπορεί ο κ. Βρούτσης να έχει γίνει ο πιο φανατικός υποστηρικτής του ν. Κατρούγκαλου, την αρχιτεκτονική του οποίου διατηρεί και επεκτείνει, όμως να του θυμίσουμε ότι τότε εργαζόμενοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, είχαν απαντήσει με μαζικές και επανειλημμένες κινητοποιήσεις και απεργίες. Το ίδιο θα κάνουν και τώρα για την κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου - Βρούτση, όση βρώμικη προπαγάνδα κι αν επιστρατεύσουν τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης. Αυτό έδειξαν και οι μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σήμερα», υποστηρίζει ο Περισσός.