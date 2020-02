Οικονομία

Δήλωση IBAN για τις επιστροφές φόρου

Ποιοι φορολογούμενου θα πρέπει να κάνουν την διαδικασία μέσω του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, εξέδωσε απόφαση με την οποία καθίσταται υποχρεωτική, για όσους δικαιούνται επιστροφή φόρου, η δήλωση στο TAXISnet της ΑΑΔΕ του IBAN, που χρησιμοποιούν για την πληρωμή των αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι, για την επιστροφή φόρων σε λογαριασμό του δικαιούχου, δεν θα χρειάζεται η επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. για να δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα καταβληθεί ο προς επιστροφή φόρος.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν το ΤΑΧΙSnet και για μεταβολές του δηλωθέντος ΙΒΑΝ.

Διευκρινίζεται ότι όσοι έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό για τη φορολοταρία, δεν χρειάζεται να τον γνωστοποιήσουν εκ νέου. Η ορθότητα των στοιχείων κάθε αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού επαληθεύεται με το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.