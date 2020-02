Κόσμος

Σεισμός σκόρπισε τον τρόμο στην Τουρκία – Έγινε αισθητός στη Λέσβο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δυνατή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το απόγευμα της Τρίτης τα τουρκικά παράλια.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης στα τουρκικά παράλια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ιντιστούτο Καντιλί, το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή K?rkagac της Μανίσα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Λέσβο.