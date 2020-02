Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα: “Παράθυρο” για την επιστροφή τους ανοίγει το Brexit (βίντεο)

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, έχουν μετατραπεί σε διαπραγματευτικό χαρτί της EE στις συνομιλίες με το Λονδίνο.

Στο προσχέδιο κείμενου με τις προϋποθέσεις για την εμπορική συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών, μετά το Brexit – το οποίο πάντως δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, συμπεριλαμβάνεται μια παράγραφος, η οποία αφορά την «κλοπή πολιτιστικών αντικειμένων», στην οποία αναφέρεται η ανάγκη αντιμετώπισης «ζητημάτων που αφορούν την επιστροφή πολιτιστικών προϊόντων, τα οποία έχουν αφαιρεθεί παράνομα από τις χώρες καταγωγής τους».

Το πρακτορείο Bloomberg, σύμφωνα με μαρτυρία αξιωματούχου, μεταδίδει πως αυτό είναι άμεση αναφορά στα Μάρμαρα του Παρθενώνα, τα οποία έκλεψε ο Λόρδος Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα.

Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, η παράγραφος εισήχθη στο κείμενο καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί βασικό τόπο προορισμού προϊόντων αρχαιοκαπηλίας, ύστερα από πρόταση που υποστηρίχθηκε από Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο και δεν αφορά δηλαδή συγκεκριμένα τα Μάρμαρα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά γενικότερα προϊόντα αρχαιοκαπηλίας.

Την Τετάρτη αναμένεται να ολοκληρωθεί το έγγραφο που θέτει τις παραμέτρους για τις θέσεις της ΕΕ, οι οποίες θα παρουσιαστούν στις διαπραγματεύσεις με το Λονδίνο που θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο.

Το πρακτορείο Bloomberg επισημαίνει στο δημοσίευμά του ότι η Ελλάδα ζητά την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα για δεκαετίες, με την βρετανική κυβέρνηση να αρνείται διαχρονικά το αίτημα παρά τις παρατεταμένες προσπάθειες της Αθήνας να τα επαναπατρίσει.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, σχολιάζοντας το προσχέδιο της διαπραγματευτικής εντολής της ΕΕ, που διέρρευσε σήμερα στον Τύπο, δήλωσε πως η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα παραμένει ότι αυτά βρίσκονται στην «νομική ευθύνη του Βρετανικού Μουσείου». «Αυτό δεν τίθεται προς συζήτηση στο πλαίσιο των εμπορικών μας διαπραγματεύσεων», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.