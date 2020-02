Κοινωνία

Αστακός: Χειροπέδες στον Έλληνα καταζητούμενο για το καρτέλ κοκαΐνης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για στενό συνεργάτη του αρχηγού του κυκλώματος ναρκωτικών. Που τον εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, Έλληνας στενός συνεργάτης του αρχηγού κυκλώματος ναρκωτικών, το οποίο μετέφερε ναρκωτικά με ιστιοφόρο σκάφος από την Καραϊβική στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.

Υπενθυμίζεται, ότι έπειτα από μεγάλη επιχείρηση τον περασμένο Ιανουάριο είχαν συλληφθεί οκτώ αλλοδαποί, Αλβανοί και Αραβόφωνοι, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στον Αστακό 1.200 κιλά κοκαΐνης, καθώς και όπλα.

Ο Έλληνας, μέλος του κυκλώματος, εντοπίστηκε στην Αθήνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και οδηγήθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου εξετάζεται.