Τοπικά Νέα

Μπογιές στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στη Μητρόπολη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Τρικάκια και μπογιές πέταξε ομάδα αγνώστων στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση διαμαρτυρίας κατά του εθνικισμού, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Βογάτσικου, γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές νεαρών (24 και 22 ετών) και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται -πιθανότατα- για μέλη αναρχικής συλλογικότητας.

Φωτογραφίες:voria.gr