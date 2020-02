Πολιτική

Στο Λίβανο ο Δένδιας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο Λίβανο για τις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη ο ΥΠΕΞ. Το αναλυτικό πρόγραμμα των συναντήσεών του.

Στη Βηρυτό βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία του Λιβάνου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών έχει ως εξής:

11:30: Ο κ. Δένδιας γίνεται δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στρατηγό Μισέλ Αούν

12:15: Συνάντηση με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναχίμπ Μπέρι

13:00: Ο κ. Δένδιας συναντάται με τον υπουργό Εξωτερικών Νασίφ Χίτι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι συνομιλίες θα περιστραφούν γύρω από ζητήματα των διμερών σχέσεων, καθώς και ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη.

13:40 Δηλώσεις στον Τύπο

14:15 Γεύμα εργασίας

16:00 Έλληνας υπουργός Εξωτερικών γίνεται δεκτός από τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Χασάν Ντίαμπ.