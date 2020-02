Πολιτική

Κουμουτσάκος για Μεταναστευτικό: τα κλειστά κέντρα δεν θα είναι φυλακές

Τι ειπώθηκε με τους πρέσβεις μεσογειακών χωρών, για την ανάγκη κοινής γραμμής σε ότι αφορά την Μετανάστευση και το Άσυλο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, είχε σήμερα πρόγευμα εργασίας με τους Πρέσβεις της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Κύπρου. Η συνάντηση είχε ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων των ευρωπαϊκών κρατών-μελών πρώτης γραμμής, εν όψει της έναρξης της διαπραγμάτευσης για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων και προβληματισμών, καθώς οι χώρες εισόδου αντιμετωπίζουν, πρώτες εκείνες, τη μεγάλη μεταναστευτική προσφυγική πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η σκοπιμότητα και χρησιμότητα που έχει ο μεταξύ τους συντονισμός.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ενημέρωσε τους Πρέσβεις σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και εξέθεσε τις ελληνικές βασικές απόψεις αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ακολουθήσει το υπό διαμόρφωση Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Μετανάστευσης και Ασύλου. Ακόμη, ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε πως σχεδιάζει να επισκεφθεί σύντομα τις πρωτεύουσες των χωρών πρώτης γραμμής.

«Πιλοτικά θα μπει το πλωτό φράγμα»

Παράλληλα, ο κ. Κουμουτσάκος, μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις επόμενες δράσεις της χώρας μας, αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε «είμαστε ευγνώμονες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πόρους που μας στέλνει για την κατασκευή των κέντρων, αλλά δεν είναι μόνον αυτό που επιθυμούμε. Θέλουμε περισσότερη αλληλεγγύη επί τόπου. Πρέπει αυτό το βάρος που πλήττει τις χώρες της πρώτης γραμμής να κατανέμεται με ισότιμο τρόπο σε όλα τα μέλη της Ένωσης. Ελπίζω το αίτημα αυτό να εισακουσθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σύντομα».

Σε ότι αφορά τα κλειστά κέντρα, ανέφερε ότι «δεν θα κατασκευάσουμε φυλακές. Πρόκειται για κλειστά κέντρα όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο και σε εκείνους που πρέπει να κατευθυνθούν εκτός Ελλάδας».

Τέλος, αναφερόμενος στο πλωτό φράγμα είπε ότι «είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα δοκιμάσουμε κοντά στην Αθήνα, για να αξιολογήσουμε εάν θα μας βοηθήσει να περιορίσουμε τις μεταναστευτικές ροές».