Πολιτική

Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

Μπαράζ υπερπτήσεων επάνω απο ελληνικά νησιά στο Αρχιπέλαγος έκαναν μαχητικά αεροσκάφη της Άγκυρας.

Δίχως τέλος και φραγμό μοιάζουν οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

Τουρκικά μαχητικά προβαίνουν απο το πρωί της Τετάρτης σε σειρά υπερπτήσεων επάνω απο ελληνικά νησιά.

Στις 11:00 το πρωί, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από τις Οινούσσες και την νήσο Παναγιά. Η υπέρπτηση έγινε στα 22.000 πόδια.

Στις 13:43 σημειώθηκε νέα πρόκληση, καθώς ζεύγος τουρκικών F-16 εκτέλεσε υπέρπτηση πάνω από τους Λειψούς και τους Αρκιούς.

Τρία λεπτά αργότερα, τα ίδια μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας πέταξαν πάνω απο το Αγαθονήσθι. Οι τελευτείες υπερπτήσεις έγιναν σε ύψος 24.000 ποδών.