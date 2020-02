Κοινωνία

Τσικνοπέμπτη: Κακοκαιρία – εξπρές με βροχές, χιόνια και κρύο

Χαλάει ο καιρός τις επόμενες ώρες. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν. Πότε θα φτιάξει.

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού θα σημειωθεί την Πέμπτη, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι, βορείων κυρίως διευθύνσεων, ενώ πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί κυρίως στα βόρεια.

Πιο αναλυτικά, αύριο στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, φαινόμενα που τοπικά θα είναι έντονα και σταδιακά θα επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο της χώρας, ενώ αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 2 έως 12, στην Ήπειρο από 5 έως 16 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 17 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 16, ενώ στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 μποφόρ και προοδευτική ενίσχυση στα 7 μποφόρ, ενώ ενδεχομένως τοπικά να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι μέχρι ισχυροί 5 με 6 μποφόρ ενισχυόμενοι σταδιακά σε σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί, με μικρή ενίσχυση στα νησιωτικά τμήματα.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι και από αργά το βράδυ χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και στον Κιθαιρώνα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά περιόδους και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις το απόγευμα στα ορεινά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί μέτριοι 5 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες.