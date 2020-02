Κοινωνία

Διακοπή δρομολογίων του τραμ

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του τραμ. Ποια μέρα και πόσες ώρες.

Ολιγόωρη διακοπή των δρομολογίων του τραμ στο τμήμα από τη στάση Κασομούλη έως την Παναγίτσα θα υπάρξει την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου λόγω εργασιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ ΑΕ, τα δρομολόγια του τραμ θα διακοπούν από τις 7 έως τις 9 το πρωί. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα τα δρομολόγια του τραμ θα διεξάγονται στα τμήματα Παναγίτσα-Βούλα, Παναγίτσα-ΣΕΦ και ΣΕΦ-Βούλα.

Τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και κατ' επέκταση των δρομολογίων ζήτησε εκτάκτως ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εκτελέσει εργασίες σε τμήμα του εναερίου δικτύου της στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αχιλλέως στο Παλαιό Φάληρο.