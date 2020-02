Υγεία - Περιβάλλον

Στην Εντατική παιδί 2,5 ετών με γρίπη

Τι δηλώνει για την κατάσταση του η επικεφαλής της ΥΠΕ. Ακόμη πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται στην ΜΕΘ στη εν λόγω Περιφέρεια.

Λιγότερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι τα άτομα που νοσηλεύονται στην Εντατική νοσοκομείων της Κρήτης και τα οποία έχουν προσβληθεί από τον ιό της γρίπης.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ekriti.gr η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη "αυτές τις μέρες, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στις ΜΕΘ με τον ιό της γρίπης".

Σύμφωνα με την κ. Μπορμπουδάκη, πρόκειται για ένα παιδάκι 2,5 ετών που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, για έναν 72χρονο ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και για έναν 82χρονος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τέλος, στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται και ένας 47χρονος ο οποίος όμως αναμένεται πολύ σύντομα να λάβει εξιτήριο. Για όλους τους παραπάνω ασθενείς, δεν υπάρχουν πληροφορίες που να λένε ότι κινδυνεύει η ζωή τους.

Όπως σημειώνει η κ. Μπορμπουδάκη, δεν θα πρέπει να υπάρχει λόγω ανησυχίας διότι όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο τρόπο ενώ ενισχυτικά σε όλο αυτό, βοήθησε και το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη.

Πάντως, στην Κρήτη μέχρι και σήμερα, δεν έχει καταγραφεί θάνατος που να οφείλεται στον ιό της γρίπης.