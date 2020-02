Αθλητικά

Κύπελλο: Με “περίπατο” η ΑΕΚ στους “4”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διέσυρε τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ και πήρε με εμφατικό τρόπο το “εισιτήριο” για τους ημιτελικούς του θεσμού.

Η ΑΕΚ “καθάρισε” με συνοπτικές διαδικασίες τη ρεβάνς των προημιτελικών με τον Παναιτωλικό και προκρίθηκε, για πέμπτη συνεχή χρονιά, στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Μάσιμο Καρέρα επικράτησε με 4-0, με σκόρερ τους Ολιβέιρα (7΄), Κρίστιτσιτς (36΄), Αλμπάνη (78΄), Λιβάγια (88΄ πεν.) στο κεκλεισμένων των θυρών ΟΑΚΑ και πήρε το “εισιτήριο” σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα.

Μόλις στο 7ο λεπτό, από λανθασμένη απομάκρυνση του Κέβιν, ο Νέλσον Ολιβέιρα με μονοκόματο σουτ άνοιξε το σκορ, “σφραγίζοντας” με γκολ την επιστροφή, μετά την απουσία του από τους πέντε τελευταίους αγώνες. Στο 36΄ ο Μάνταλος πέρασε την ασίστ στον Κρίστιτσιτς κι αυτός σε κενή εστία έγραψε εύκολα το 2-0. Το τρίτο γκολ σημείωσε στο 78΄ ο Αλμπάνης, μετά από κλέψιμο και ασίστ του Αραούχο, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Μάρκο Λιβάγια στο 88΄ με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος σε ανατροπή του από τον Κνετ.

Έτσι, η ΑΕΚ εξασφάλισε την 14η συνεχόμενη πρόκριση σε νοκ άουτ αναμετρήσεις Κυπέλλου με την πρώτη “τεσσάρα” της εποχής Καρέρα, ο οποίος δοκίμασε για πρώτη φορά σχήμα με όλα τα μεγάλα “όπλα” στην ενδεκάδα. Η συνύπαρξη Λιβάγια, Ολιβέιρα, Μάνταλου και Αραούχο δεν ήταν και τόσο αποδοτική με τον Αργεντινό να “πελαγοδρομεί” σε ρόλο δεξιού επιθετικού. Δύσκολα θα εφαρμοστεί στην πράξη το “όλοι οι καλοί χωράνε”, που υποστήριξε πρόσφατα σε δηλώσεις του ο Ιταλός προπονητής.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Μπακάκης, Βράνιες, Σβάρνας, Λόπες, Κρίστιτσιτς, Σιμόες, Μάνταλος (71΄ Σιμάνσκι), Αραούχο (78΄ Οικονόμου), Ολιβέιρα (69΄ Αλμπάνης), Λιβάγια.

Παναιτωλικός (Μάκης Χάβος): Κνετ, Σιέστεντ, Μαρσιάλ, Μαλής, Κέβιν Γκαρσία, Ταιγγάρας, Ταχάρ (72΄ Άλβαρες), Μιμίτο, Φονσέκα, Φυτόπουλος (63΄ Ρόσα), Μπαΐροβιτς (68΄ Μουνιέ).