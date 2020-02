Κόσμος

Παρανάλωμα του πυρός 12ώροφο κτήριο (εικόνες)

Δραματική διάσωση δεκάδων ανθρώπων από το φλεγόμενο κτήριο.

Δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν από κτήριο που τυλίχθηκε στις φλόγες, με τις εικόνες από την πρωτεύουσα της Μιανμάρ, να κάνουν το γύρο του κόσμου.

Το 12ώροφο κτήριο, στους κάτω ορόφους του οποίου στεγάζονται μαγαζιά, ενώ στους πιο πάνω σπίτια, τυλίχθηκε στις φλόγες από άγνωστη αιτία.

Η φωτιά, ωστόσο, εξαπλώθηκε γρήγορα και οι πυροσβέστες χρειάστηκαν τρεις ώρες για να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κάτι τέτοιο όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί.