Πολιτική

Βίντεο του ΓΕΝ από την άσκηση “Λόγχη”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σημαντικό τμήμα του Στόλου συμμετείχε στο γυμνάσιο. Διεξήχθη και συνεκπαίδευση πληρωμάτων ελληνικής και γερμανικής φρεγάτας.

Διεξήχθη η προγραμματισμένη εθνική τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας «Λόγχη» (προκεχωρημένη άσκηση πυρών), με τη συμμετοχή πλοίων των Διοικήσεων Φρεγατών, Ταχέων Σκαφών, Πλοίων Επιτήρησης καθώς και της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Η άσκηση έγινε από την Τρίτη 18 έως την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020.

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Επιπλέον, το ΓΕΝ ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη διεξήχθη συνεκπαίδευση της Φρεγάτας «ΚΑΝΑΡΗΣ», με τη γερμανική Φρεγάτα FGS MECKLENBURG - VORPOMMERN, στη θαλάσσια περιοχή του κεντρικού Αιγαίου.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.