Life

“Best Friend’s Fear” με ανεπανάληπτες φάρσες την Παρασκευή (εικόνες)

Δείτε ποιοι είναι οι συνεργοί του Σάββα Πούμπουρα και ποια τα θύματα τους, που θα μας χαρίσουν σπαρταριστές σκηνές.

Ο Σάββας Πούμπουρας «υποδέχεται» όσους ανυποψίαστους φίλους του έχουν μείνει, για να τους δείξει πώς το παράδοξο και το τρομακτικό γίνονται πραγματικότητα μέσα από κινηματογραφικά καλοστημένες φάρσες!

Αυτή την Παρασκευή:

ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΤΖΕΝΗ ΜΕΛΙΤΑ

Η Τζένη και ο Πέτρος φτάνουν στο σπίτι ενός επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να συνεργαστεί μαζί τους.

Ο επιχειρηματίας ζει μαζί με την κόρη του, ένα ξανθό, χαριτωμένο κοριτσάκι που συμπεριφέρεται παράξενα…

ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ - JOHN ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ

Γιατρός και βοηθός, οι οποίοι είναι συνεργοί μας, θα υποδεχτούν τον John και στη συνέχεια θα πειραματιστούν με την καρδιά μιας ασθενούς, η οποία είναι επίσης συνεργός μας.

Πώς θα αντιδράσει όταν ενημερωθεί πως θα του συμβεί το ίδιο;

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ - ΓΩΓΩ ΔΕΛΟΓΙΑΝΝΗ

Η σεφ Γωγώ Δελογιάννη έρχεται στο εστιατόριο μετά από επίσημη πρόσκληση, για να ανακηρύξει τον νικητή σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής, ο οποίος θα προβληθεί στο διαδίκτυο.

Ο φίλος και συνεργάτης της, Σπύρος Μαλτέζος, θα σκηνοθετήσει το γύρισμα του διαγωνισμού. Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους, βέβαια, υπάρχει κι ένας που δεν ξέρει να… χάνει.

Ο Σάββας Πούμπουρας περιμένει μέσα στο κοντρόλ την εξέλιξη της ιστορίας για να δώσει τις «κατάλληλες» οδηγίες για την εξέλιξη της φάρσας και να εισβάλει την κατάλληλη στιγμή!

«Best Friend’s Fear» με τον Σάββα Πούμπουρα, την Παρασκευή, στις 22:45, στον ΑΝΤ1.