Αθλητικά

Ολυμπιακός: νίκησε Βιλερμπάν και… απουσίες

Ο λαβωμένος Ολυμπιακός πήρε το ροζ φύλλο αγώνα και διατήρησε τις ελπίδες του για πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αντέχει, παρά τις πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών, δίνοντας παράταση στο όνειρό της πρόκρισης στα πλέι οφ της Euroleague.

Σα να μην έφταναν για τους «ερυθρόλευκους» οι απουσίες των τραυματιών Σπανούλη, Ρότσεστι και των Πολ, Ρούμπιτ (προσβλήθηκαν από ίωση), αλλά και των νεοαποκτηθέντων, ΜακΚίσικ, Μπάικς, στη διάρκεια του αγώνα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασε και τον Νίκολα Μιλουτίνοβ, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο κι αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 77-68 της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, για την 25η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 11-14 το ρεκόρ τους, με το οποίο παραμένουν σε τροχιά οκτάδας.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 43-33, 61-50, 77-68