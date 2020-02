Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συναγερμός στην Ιταλία

Πέντε ασθενείς νοσηλεύονται στην απομόνωση σε σοβαρή κατάσταση.

Σε έξι ανέρχονται τα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη Λομβαρδία, όπως έκαναν γνωστό οι ιταλικές αρχές.

Πέντε άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση ενώ ένας εκτός ασθενής παρουσιάζει ελαφρότερα συμπτώματα. Βρίσκονται όλοι τους σε απομόνωση.

Πρόκειται να υποβληθούν άμεσα σε εξετάσεις περίπου άλλα 250 άτομα από την ευρύτερη περιοχή της πόλης Λόντι, όπου ζούνε οι Ιταλοί πολίτες που μολύνθηκαν με τον ιό. Κανένας απ' αυτούς δεν έχει επισκεφθεί πρόσφατα την Κίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα.