Μνημείο της UNESCO η Ψαλτική Τέχνη

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη επέδωσε στην Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος το Αποδεικτικό της εγγραφής στην UNESCO.

Το Αποδεικτικό της εγγραφής της Ψαλτικής Τέχνης στον κατάλογο της UNESCO επέδωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη στην Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, ως ανώτατο εκπρόσωπο της εν Ελλάδι Ιεροψαλτικής Κοινότητας.

Πρόκειται για ομόφωνη απόφαση που ελήφθη στη Διακυβερνητική Επιτροπή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) κατά τη 14η ετήσια συνεδρίασή της (9-14 Δεκεμβρίου 2019, Μπογκοτά –Κολομβία) εισάγει και επισήμως, τη Βυζαντινή Μουσική στο διεθνές πολιτιστικό περιβάλλον.

Την επίσημη τελετή χαιρέτησε η Υπουργός Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη μιλώντας για την Ιεροψαλτική τέχνη. Η κυρία Μενδώνη εξήρε τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών διάβασε ο Επίσκοπος Ανδρούσης κ. Κωνστάντιος.

Στη συνέχεια ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ μίλησε για τη σημασία της ψαλτικής τέχνης τονίζοντας ότι το Άγιο Όρος πάντα στηρίζει και αγαπάει τους ψάλτες. Αναφέρθηκε μάλιστα στην κληρονομιά που τόσοι άγιοι μας παρέδωσαν και ότι ο Θεός ευαρεστείται στις ψαλμωδίες όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, σημείωσε ότι η Μονή Βατοπαιδίου θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ψαλτών και θα συμπαραστέκεται στους ψάλτες πάντοτε διότι αυτή είναι μια κληρονομιά σημαντική της Ελλάδος.

Από την πλευρά της η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη δήλωσε βαθιά συγκινημένη για την ένταξη της ψαλτικής στην άυλη κληρονομιά της UNESCO. Η χώρα μας είπε είναι πολύ τυχερή που έχει τέτοια μνημεία και τέτοια κληρονομιά και ευχήθηκε η Ελλάδα να μας κάνει πάντα περήφανους.

Νωρίτερα μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.) δέχτηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση «σταθμό» και ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για το αποτέλεσμα: «Είναι μια μεγάλη επιτυχία σας, με την ιδιαίτερη συμβολή της Υπουργού κ. Μενδώνη, που έχει τέτοιες ευαισθησίες. Οτιδήποτε συμβάλλει στην εξωστρέφεια της ψαλτικής στο διεθνές περιβάλλον είναι σημαντικό και οφείλουμε να το επικροτούμε».

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr