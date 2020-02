Αθλητικά

Πετρούνιας: χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Μελβούρνης!

Ο «Βασιλιάς των κρίκων» κατέκτησε την πρώτη θέση και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες του για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Το πρώτο από τα τρία... βήματα που χρειάζεται, προκειμένου να πάρει το «εισιτήριο» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, έκανε σήμερα (22/2) ο Λευτέρης Πετρούνιας. Και αυτό γιατί ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Ρίο ντε Τζανέιρο πήρε με άνεση την πρώτη θέση στον τελικό των κρίκων, στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στη Μελβούρνη, συγκεντρώνοντας 15,066 βαθμούς. O «άρχοντας των κρίκων» άφησε στη δεύτερη θέση του τελικού τον Ιρανό Μαχντί Άχμαντ Κοχάνι (14,500 βαθμοί), ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Αιγύπτιος Αλί Ζαχράν (14,200 βαθμοί).

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Έλληνας γυμναστής χρειάζεται το χρυσό μετάλλιο και στα δύο Παγκόσμια Κύπελλα του Μαρτίου, προκειμένου να ισοφαρίσει τη συγκομιδή του Κινέζου Γιανγκ Λιου και να τον «εκθρονίσει» από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των κρίκων. Πλέον ο Πετρούνιας πρέπει να πάρει την πρώτη θέση στις διοργανώσεις του Μπακού (12-15/3) και της Ντόχα (18-21/3) και με υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τη Μελβούρνη, προκειμένου να... προσπεράσει τον αντίπαλό του στη βαθμολογία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 29χρονος Ολυμπιονίκης θα χρειαστεί κατά μέσο όρο πάνω από 15,216 βαθμούς στα δύο εναπομείναντα Παγκόσμια Κύπελλα για να πετύχει το στόχο του.

Πάντως, με τη σημερινή επικράτησή του, ο Πετρούνιας, ο οποίος είχε λείψει από σχεδόν όλους τους προηγούμενους αγώνες λόγω τραυματισμού, κάλυψε τη διαφορά πόντων από τον Βρετανό Τάλοχ και μπορεί, στη χειρότερη περίπτωση, να εξασφαλίσει τουλάχιστον την δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί επίσης να τον στείλει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως επιλαχόντα.

H τελική κατάταξη:

1.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 15.066

2.Μαχντί Άχμαντ Κοχάνι (Ιράν) 14.500

3.Αλί Ζαχράν (Αίγυπτος) 14.200

4.Κιου Τσουνγκ (Χονγκ Κονγκ) 14.066

5.Κόρτνεϊ Τάλοχ (Μ. Βρετανία) 13.766

6.Ρικ Γιάκομπς (Ολλανδία) 13.266

7.Ντέβι Ντάισον (Νέα Ζηλανδία) 13.166

8.Χαμζά Γιλμάζ (Τουρκία) 12.700

"Οι ευχές όλων μας σε συνοδεύουν για την κατάκτηση της κορυφής στο Τόκιο. Ήδη όμως, και ανεξάρτητα από αυτό τον στόχο, είσαι στην κορυφή της εκτίμησης και της αγάπης κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, και όχι μόνο. Θερμά συγχαρητήρια" αναφέρει σε συγχαρητήριο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.