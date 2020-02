Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: το μεγάλο στοίχημα του 2020 είναι οι επενδύσεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι θα γίνει με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος. Τι αλλάζει στις ηλεκτρονικές αποδείξεις και τη φορολοταρία.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών και υπεύθυνος για θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι» κι αναφερόμενος στο θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων, αποκάλυψε ότι τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα του αναμενομένου για το 2019.

Η υπέρβαση του στόχου οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από τις ασφαλιστικές εισφορές, η οποία τον Ιανουάριο έφτασε τα 300 εκ. ευρώ, ενώ τα φορολογικά έσοδα ήταν ακριβώς στον στόχο. Πάντως όπως τόνισε ο κ. Σκυλακάκης το μεγάλο στοίχημα για το 2020 είναι οι επενδύσεις.

Σε ότι αφορά την εισφορά αλληλεγγύης, επανέλαβε ότι η βούληση της Κυβέρνησης είναι η κατάργηση της να γίνει σταδιακά και η πρώτη μείωση να γίνει μέσα στο 2020, ενώ σταδιακά θα καταργηθεί σε βάθος 4ετίας και το τέλος επιτηδεύματος, αλλά για αυτό δεν προβλέπεται κάποια μείωση την χρονιά που διανύουμε.

Ο κ. Σκυλακάκης αναφερόμενος στο θέμα των αποδείξεων, τόνισε ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε ότι αφορά κλάδους στους οποίους παρατηρείται μεγάλη φοροδιαφυγή και στις περιπτώσεις αυτές ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι αποδείξεις αυτές θα μετράνε διπλά για το στόχο του 30%, η ακόμη θα υπάρχουν και μειώσεις φόρου. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες μέρες και μάλιστα θα ξεκινήσει και μια διαφημιστική καμπάνια.

Αλλαγές θα υπάρχουν και στη φορολοταρία, όπου πλέον δεν θα κερδίζουν 1.000 τυχεροί από 1.000 ευρώ κάθε μήνα, αλλά θα δίνονται μεγαλύτερα δώρα, ακόμη και ακίνητα.

Επίσης από το καλοκαίρι θα ξεκινήσει και η online σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxis.

O κ. Σκυλακάκης υποστήριξε επίσης ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι και η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις κι αυτό θα προχωρήσει ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που θα εξασφαλιστεί.

Τέλος σε ότι αφορά τη δημοσιονομική πλευρά του Μεταναστευτικού, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι υπάρχει μια ανησυχία για το αν τα κονδύλια για τη δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης στα νησιά, τα οποία θα προέλθουν από την ΕΕ, θα εξασφαλιστούν εγκαίρως ώστε να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός.