Επιχείρηση για το παρεμπόριο στο Σχιστό

Στις 2 Φεβρουαρίου είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη ευρεία διυπηρεσιακή επιχείρηση για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στην ίδια περιοχή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα νέα διυπηρεσιακή επιχείρηση για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στο Σχιστό, από την αστυνομία, τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τον δήμο Περάματος.

Από το Συντονιστικού Όργανο για την Καταπολέμηση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΠ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που συντονίζει την επιχείρηση, ελέγχονται δεκάδες μικροπωλητές και οι πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι οι παράνομοι πωλητές εγκαταλείπουν τα σημεία και τα προϊόντα τους.

«Η νέα αυτή επιχείρηση στο Σχιστό έρχεται να επιβεβαιώσει το μήνυμα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ότι δεν υπάρχει άβατο στη μάχη για το παρεμπόριο» σχολίασαν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ στελέχη του υπουργείου.

